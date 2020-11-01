Правляча партія Грузії заявляє про перемогу на парламентських виборах

Правляча партія Грузії (Грузинська мрія - Демократична Грузія - ред.) заявила про перемогу на парламентських виборах у суботу на тлі протестів опозиції, що заявляє про фальсифікації виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

За попередніми даними, партія Грузинська мрія мільярдера Бідзіна Іванішвілі отримала 52,6% голосів, що дає їй можливість заявити про свою третю поспіль перемогу на виборах над основним опозиційним блоком, що висунув кандидатом на посаду голови уряду Грузії експрезидента країни Михайла Саакашвілі.

Голова Центральної виборчої комісії Грузії Тамар Жванія заявила, що вже підраховано близько 36,9% голосів, а загальна явка виборців перевищила 56%. Усі основні екзит-поли засвідчили, що Грузинська мрія перемогла за підсумками волевиявлення. Опозиційні сили, Об’єднаний національний рух та об’єднаний опозиційний блок, здобули 24,2% голосів.

Як повідомлялося, у Грузії 31 жовтня відбулися чергові парламентські вибори. В країні обирали парламент 10-го скликання: 120 депутатів будуть обрані за пропорційною та 30 - на основі мажоритарної виборчої системи.