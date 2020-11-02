Суд над організаторами нападу на Charlie Hebdo перенесли через коронавірус

Суд над організаторами нападу на Charlie Hebdo перенесли через коронавірус

Укрінформ
Суд над організаторами терористичної атаки на французьке сатиричне видання Charlie Hebdo перенесли на тиждень через позитивний тест на коронавірус у трьох підозрюваних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international.

«З огляду на чинні медичні протоколи, що вимагають ізоляції як позитивних, так і контактних випадків, слухання не зможе відновитись цього тижня», - повідомив головуючий суддя.

Як зазначається, позитивний результат тесту на COVID-19 отримав головний підозрюваний в нападі Алі Різа Пола, а також іще двоє затриманих.

Судовий процес над організаторами серії терактів 2015 року, у т.ч. розстрілу редакції сатиричної газети Charlie Hebdo, триває у Палаці юстиції в Парижі з вересня. До суду притягнуто 14 обвинувачених, яким інкримінують логістичний супровід та постачання зброї терористам.

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Терористичний напад на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo у Парижі було скоєно 7 січня 2015 року. У результаті нападу ісламських бойовиків загинуло 12 людей, ще 11 було поранено. 8 і 9 січня терористичні напади в Парижі продовжувались: у передмістях Парижа була застрелена поліцейська, а пізніше вбивця захопив заручників у супермаркеті кошерної їжі і, відмовившись здатися, відкрив вогонь по силовиках та заручниках. Загалом жертвами стали 17 людей, включаючи трьох правоохоронців. Головні підозрювані в теракті брати Саїд і Шеріф Куаші були застрелені спецназом 9 січня під час штурму друкарні, де вони переховувалися, а Амеді Кулібалі - у супермаркеті Hyper Cacher. Відповідальність за терористичні атаки взяли на себе «Аль-Каїда» та «Ісламська держава».

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