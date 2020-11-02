Суд над організаторами нападу на Charlie Hebdo перенесли через коронавірус

Суд над організаторами терористичної атаки на французьке сатиричне видання Charlie Hebdo перенесли на тиждень через позитивний тест на коронавірус у трьох підозрюваних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international.

«З огляду на чинні медичні протоколи, що вимагають ізоляції як позитивних, так і контактних випадків, слухання не зможе відновитись цього тижня», - повідомив головуючий суддя.

Як зазначається, позитивний результат тесту на COVID-19 отримав головний підозрюваний в нападі Алі Різа Пола, а також іще двоє затриманих.

Судовий процес над організаторами серії терактів 2015 року, у т.ч. розстрілу редакції сатиричної газети Charlie Hebdo, триває у Палаці юстиції в Парижі з вересня. До суду притягнуто 14 обвинувачених, яким інкримінують логістичний супровід та постачання зброї терористам.

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Терористичний напад на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo у Парижі було скоєно 7 січня 2015 року. У результаті нападу ісламських бойовиків загинуло 12 людей, ще 11 було поранено. 8 і 9 січня терористичні напади в Парижі продовжувались: у передмістях Парижа була застрелена поліцейська, а пізніше вбивця захопив заручників у супермаркеті кошерної їжі і, відмовившись здатися, відкрив вогонь по силовиках та заручниках. Загалом жертвами стали 17 людей, включаючи трьох правоохоронців. Головні підозрювані в теракті брати Саїд і Шеріф Куаші були застрелені спецназом 9 січня під час штурму друкарні, де вони переховувалися, а Амеді Кулібалі - у супермаркеті Hyper Cacher. Відповідальність за терористичні атаки взяли на себе «Аль-Каїда» та «Ісламська держава».