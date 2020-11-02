Парламентські вибори у Грузії: ЄС закликав до справедливого розгляду скарг

Європейський Союз визнав, що парламентські вибори в Грузії, які відбулися вчора за міжнародного спостереження, в цілому, були проведені демократично, але закликав до ретельного та справедливого розгляду всіх скарг, що були подані в ході електорального процесу.

Про це, як повідомляє Укрінформ, йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена у неділю на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Відповідно до спільної заяви щодо попередніх висновків міжнародних спостерігачів від БДІПЛ/ОБСЄ, Ради Європи та НАТО, вибори були конкурентними та, в цілому, фундаментальні свободи були дотримані… Забезпечення найвищих демократичних стандартів під час другого раунду виборів залишається ключовим фактором, як і справедливе, прозоре та ретельне поводження із всіма скаргами та поданнями», - йдеться у документі.

Речник ЄС відмітив, що парламентські вибори 31 жовтня відбулися відповідно до оновленого виборчого законодавства Грузії та за високої явки виборців, незважаючи на пандемію COVID-19. Разом з цим, як зауважили спостерігачі, хід виборів супроводжувався чисельними звинуваченнями у здійсненні тиску на виборців та у стиранні межі між правлячою партією та державою протягом усієї кампанії та в день виборів, що підірвало довіру до певних складових виборчого процесу.

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«Важливо, щоб всі партії продовжували дотримуватися демократичних принципів та стандартів, а також поваги до прав людини. Надзвичайно важливо забезпечити вільне та плюралістичне середовище для діяльності медіа, що має дозволити виборцям робити свій добре поінформований вибір. Європейський Союз залишатиметься дуже уважним до подій під час решти виборчого періоду і особливо в день другого раунду», - йдеться у документі.

Речник наголосив, що Євросоюз продовжує підтримувати демократичну, стабільну, процвітаючу та інклюзивну Грузію, її політичну асоціацію і економічну інтеграцію з ЄС відповідно до двосторонньої Угоди про асоціацію.

Другий раунд парламентських виборів в Грузії запланований на 21 листопада 2020 року.

Як вже повідомляв Укрінформ, за даними грузинської ЦВК після підрахунку понад 80% голосів на парламентських виборах у Грузії перемагає правляча партія Грузинська мрія - Демократична Грузія, яка набирає 48,29% голосів. Друге та третє місце ділять Об'єднаний блок опозиції - "Сила в єдності" та партія «Європейська Грузія», які набрали 26,54% та 3,8% голосів, відповідно.

Між тим, за повідомленнями грузинських медіа, у середмісті грузинської столиці Тбілісі збираються прихильники опозиції, які не згодні з результатами вчорашнього голосування на парламентських виборах та стверджують, що вибори були сфальсифіковані та нелегітимні. Під час мітингу біля Парламенту країни вони мають намір оголосили подальший план щодо власних дій.