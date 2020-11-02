Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 69

Кількість загиблих у результаті землетрусу в Ізмірі, на заході Туреччини, зросла до 69, поранення отримали 949 людей, з яких 220 лишаються у лікарнях

На морі затонуло 22 човни, 23 вдалося рятувати, 43 човни сіли на мілину.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

«Життя втратили 69 наших громадян. 729 з 949 наших громадян, які постраждали, були виписані, лікування 220 громадян продовжується», - повідомляє AFAD.

Наразі пошуково-рятувальні роботи проводяться у 8 будинках Ізміра.

Для проведення робіт залучено 6310 рятувальників, 21 навчених для пошуку людей службових собак та 1111 транспортних засобів.

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Згідно з інформацією командування берегової охорони ВМС Туреччини, після землетрусу затонули 22 човни, 23 човни та 1 наземний транспорт було врятовано командами командування берегової охорони, 43 човни сіли на мілину. Нині триває пошуково-рятувальна операція із залученням 186 осіб зі своїх підрозділів, 15 катерів берегової охорони, 3 вертольотів та 1 водолазної команди.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався сьогодні о 14.51 за місцевим часом (13.52 за київським часом) в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометрів, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях.