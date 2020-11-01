Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 64

Кількість жертв землетрусу у місті Ізмір у Туреччині зросла до 64 людей, пострадали понад 900 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

62 людини загинули у Туреччині, ще двоє підлітків стали жертвами стихії на грецькому острові Самос.

Тисячі співробітників спеціальних служб були задіяні, щоб допомогти у рятувальних заходах.

Пізніше Служба у справах стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) оголосила актуальну кількість загиблих в країні - 62 особи, усі загинули в місті Ізмір.

Більшість постраждалих наразі виписані з лікарень, втім, вісім людей ще перебувають у реанімації.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 км, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях.

Фото: ntv.com.tr