Тайфун на Філіппінах: щонайменше десятеро загиблих

Унаслідок тайфуну "Гоні", що сьогодні вирує на Філіппінах, щонайменше 10 людей загинули, ще троє зникли безвісти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Понад 300 будинків були поховані під вулканічними породами та потоками багнюки з вулкану Майон у регіоні Бікол, повідомив місцевий депутат.

Потужні пориви вітру вразили прибережні міста Філіппін, в той час як річки вийшли з берегів, затопивши декілька сіл.

Всі загиблі та зниклі були з регіону Бікол, повідомило філіппінське Управління цивільного захисту.

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Як повідомлялося, понад 200 000 людей на Філіппінах отримали наказ залишити свої оселі через загрозу потужного тайфуну «Гоні».

Новий тайфун обрушився на Філіппіни лише за тиждень після того, як тайфун «Молаве» дістався того ж регіону та став причиною смерті 22 осіб, а також затопив низинні села та сільгоспугіддя, а потім перемістився через Південно-Китайське море до В'єтнаму.