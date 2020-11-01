На Філіппінах вирує найпотужніший буревій року

Тайфун «Гоні» сьогодні вирує на Філіппінах, несучи з собою «катастрофічний» вітер швидкістю до 225 км/год та зливи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Як зазначається, щонайменше чотири людини вже загинули унаслідок стихії. Багато будинків пошкоджені, а автошляхи затоплені внаслідок повеней.

«Гоні» наблизився до острова Катандуан у неділю о 04:50 за місцевим часом.

З тих пір він ослаб, перетинаючи головний острів Лусон, де знаходиться столиця країни місто Маніла.

Але синоптики все ще попереджають про «катастрофічно» потужний вітер та інтенсивні опади, а також про ймовірні повені та зсуви ґрунту.

Як повідомлялося, понад 200 000 людей на Філіппінах отримали наказ залишити свої оселі через загрозу потужного тайфуну «Гоні».

Новий тайфун обрушився на Філіппіни лише за тиждень після того, як тайфун «Молаве» дістався того ж регіону, став причиною смерті 22 осіб та затопив низинні села і сільгоспугіддя, а потім перемістився через Південно-Китайське море до В'єтнаму.

Фото: EPA