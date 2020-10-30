У США через ураган «Зета» загинули шестеро людей

У США через ураган «Зета» загинули 6 людей, без світла залишилися понад 2 млн осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post.

Від стихії найбільше постраждали такі американські штати, як Луїзіана, Алабама, Міссісіпі, Джорджія та Північна і Південна Кароліни. Для Луїзіани це вже третій шторм за останні два місяці.

Зокрема, в прибережній частині Луїзіани один чоловік загинув від ураження струмом, сильний вітер зірвав дахи з будинків, а повені прорвали три дамби.

Наразі «Зета» з урагану послабився в посттропічний циклон та рушив у напрямку моря.

Фото: Sandy Huffaker/Getty Images via Bloomberg News