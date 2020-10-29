Ураган Зета влаштував блекаут у Штатах, понад мільйон людей – без світла
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Poweroutage, що відстежує збої в постачанні електроенергії по різних американських штатах.
Так, у Луїзіані знеструмлено 530 212 споживачів, в Оклахомі - 326 197, у Міссісіпі - 230 950, в Алабамі - 208 413.
Наразі швидкість вітру в межах Зета досягає 48,6 м/с, що відповідає другій категорії й трохи не сягає третьої категорії за шкалою Саффіра - Сімпсона. Ураган переміщається в північно-східному напрямку зі швидкістю близько 10,8 м/с.
Як повідомлялося, через кілька годин після того, як південного узбережжя американського штату Луїзіана дістався ураган Зета, стало відомо про першу жертву стихії: у Новому Орлеані внаслідок стихії загинув 55-річний чоловік, його уразило струмом після того, як вітер повалив електроопору.
Зазначається, що ураган Зета впродовж наступних двох днів загрожує відразу кільком штатам атлантичного узбережжя США.