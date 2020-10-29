Ураган Зета влаштував блекаут у Штатах, понад мільйон людей – без світла

У Луїзіані та низці інших південних американських штатів, які потрапили під удар урагану Зета, сталося масове відключення електропостачання – всього без світла залишилися понад мільйон американців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Poweroutage, що відстежує збої в постачанні електроенергії по різних американських штатах.

Так, у Луїзіані знеструмлено 530 212 споживачів, в Оклахомі - 326 197, у Міссісіпі - 230 950, в Алабамі - 208 413.

Наразі швидкість вітру в межах Зета досягає 48,6 м/с, що відповідає другій категорії й трохи не сягає третьої категорії за шкалою Саффіра - Сімпсона. Ураган переміщається в північно-східному напрямку зі швидкістю близько 10,8 м/с.

Як повідомлялося, через кілька годин після того, як південного узбережжя американського штату Луїзіана дістався ураган Зета, стало відомо про першу жертву стихії: у Новому Орлеані внаслідок стихії загинув 55-річний чоловік, його уразило струмом після того, як вітер повалив електроопору.

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Зазначається, що ураган Зета впродовж наступних двох днів загрожує відразу кільком штатам атлантичного узбережжя США.