Нафта дорожчає через ураган у Мексиканській затоці

Ціни на нафту піднімаються у вівторок, 27 жовтня, після зниження напередодні до мінімальних значень за останні три тижні на сигналах про зростання видобутку в Лівії. Підтримку цінам надало наближення урагану «Зета», що змусило нафтові компанії евакуювати персонал бурових установок і зупинити НПЗ.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $40,73 за барель, що на $0,27 (0,67%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,22 (0,57%) до рівня попередньої сесії - до $38,78 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $40,81 і $38,56 відповідно.

Значення ф'ючерсів як на Brent, так і на WTI за підсумками торгів 26 жовтня були мінімальними з 2 жовтня.

Сьогодні вранці на азіатських торгах нафта вийшла з низхідної траєкторії після того, як в Мексиканській затоці розбушувався 11-й за рахунком ураган - «Зета». Він має обрушитися на берег США 28 жовтня, в зв'язку з чим закриваються бурові установки і нафтопереробні заводи в США.

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Проте глобальний сплеск випадків COVID-19, особливо в Європі і США, послабив інтерес інвесторів щодо нафти. Особливо сильно постраждали США, в першу чергу, регіони Сонячного поясу і Середнього Заходу.

Зниження очікувань попиту - не єдиний фактор, що стримує ринок. Лівія вийшла з ембарго набагато швидше, ніж очікувалося, і в даний час країна видобуває близько 1 млн бар./добу (б/д) в порівнянні з менш ніж 100 тис. б/д в липні.

Подальші негативні настрої виникають через нездатність уряду США прийняти пакет заходів зі стимулювання економіки, що сильно постраждала від коронавірусу.

«Ринок знаходиться під тиском токсичного коктейлю, що складається зі швидкого зростання числа випадків коронавірусу і несподіваного збільшення видобутку нафти в Лівії», - розповів Reuters директор з енергетичних ф'ючерсів Mizuho Securities Боб Яугер.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) планувала послабити діючі скорочення видобутку, проте це виглядає все більш малоймовірним в нинішніх умовах. Генеральний секретар ОПЕК Мохаммад Баркіндо 26 жовтня заявив на віртуальному форумі Energy Intelligence Forum 2020 India: «У нас немає ілюзій, це відновлення займе багато часу».

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 41,12 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 40,83 долара за барель, що на 2 центи вище за рівень закриття торгів ($40,81).