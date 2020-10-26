У Канаді скасують обмеження на видобуток нафти

У канадській провінції Альберта з грудня цього року скасують обмеження на видобуток нафти. Це відбудеться на місяць раніше запланованого терміну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Основна нафтовидобувна провінція Канади Альберта на початку грудня достроково скасує обмеження на видобуток сирої сировини.

Зупинка процесу була пов'язана з пандемією коронавірусу, заявила міністр енергетики провінції Соня Севідж.

Цей крок відбудеться на місяць раніше, ніж планувалося, оскільки економіка провінції потерпає від впливу пандемії.

Близько 16% видобутку сирої нафти в провінції, де знаходяться треті за величиною запаси нафти у світі, зараз перебуває в режимі офлайн, повідомила Севідж.

Попередній уряд Альберти під керівництвом Нової демократичної партії встановив обмеження видобутку, щоб зменшити запаси нафти у сховищах, що накопичилися.

Теперішній уряд Об'єднаної консервативної партії прем'єр-міністра Джейсона Кенні поступово скасовує запроваджені обмеження, оскільки запаси нафти вичерпуються.