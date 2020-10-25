Нафтовий танкер з Нігерії знайшли у Британії – не виключають викрадення

Британська поліція розслідує інцидент на борту судна біля острова Вайт після повідомлень про спробу викрадення нафтового танкера.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Belfast Telegraph.

Як повідомляється, інцидент стався на борту зареєстрованого в Ліберії нафтового танкера Nave Andromeda на південь від міста Сандаун.

"Нам відомо про інцидент на борту судна, яке знаходиться на південь від острова Вайт, ми здійснюємо розслідування", - повідомили у місцевій поліції.

Танкер Nave Andromeda вирушив з Лагосу, Нігерія, 5 жовтня, згідно з даними вебсайтів відстеження морського шляху.

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Як зазначається, танкер повинен був причалити у Саутгемптоні о 10:30 у неділю, але з невідомих досі причин цього не сталося.

Фото: www.shipspotting.com