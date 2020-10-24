В Азовському морі загорівся російський танкер

В Азовському морі загорівся російський танкер

Укрінформ
Унаслідок пожежі на російському нафтовому танкері в акваторії Азовського моря три особи зникли безвісти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що танкер "Генерал Азі Асланов" прямував з порту Кавказ у Ростов-на-Дону. За попередніми даними, вибух на борту стався близько 19:00 унаслідок порушення техніки безпеки або проведення вогневих робіт.

Уточнюється, що танкер був порожній - вибухнули пари палива.

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Три члени екіпажу, рятуючись, вистрибнули за борт. Загалом на судні перебували 13 осіб.

Десятьох людей з танкера евакуювали, пошуки трьох, які опинилися за бортом, тривають.

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