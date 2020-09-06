Біля берегів Шрі-Ланки четвертий день горить нафтовий танкер, є загиблий

Біля берегів Шрі-Ланки вже четвертий день горить нафтовий танкер MT New Diamond, одна людина загинула, і ще двоє поранено.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

З вогнем борються чотири буксири, три кораблі ВМС Шрі-Ланки та шість індійських кораблів.

Пожежу на кораблі взяли під контроль, але досі не загасили. Витоку нафти поки не було.

Танкер перевозив майже 2 мільйони барелів сирої нафти з порту Міна-Аль-Ахмаді у Кувейті до індійського порту Парадіп.

На танкері перебували 23 члени екіпажу - 18 філіппінців і 5 греків.

Фото: PTI