У Шотландії старовинний пароплав врізався у причал, 17 постраждалих

Старовинний шотландський пароплав «Waverly Steamer», який здійснював екскурсійні рейси, врізався під час швартування у причал, через що 17 його пасажирів були травмовані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Scotsman.

Інцидент стався в четвер близько 17:00 на острові Арран. На борту судна були 213 пасажирів та 26 членів екіпажу.

Пароплав «Waverley Steamer» був спущений на воду у 1947 році і, як стверджується, є останнім функціонуючим пароплавом з гребними колесами у світі. Зараз він використовується для морських екскурсій вздовж узбережжя Шотландії.

Причиною жорсткого швартування міг стати сильний вітер і бурхливі хвилі. Очевидці стверджують також, що пароплав врізався у причал, немов на повному ходу.

Від сильного удару багато людей впали - як ті, хто стояв на ногах, так і ті, хто сиділи, 17 при цьому отримали травми різної тяжкості. На місце прибули служби надзвичайних ситуацій - рятувальники й медики, у тому числі гелікоптер. Скільки людей серйозно травмовані, не повідомляється.

Ніс пароплава зазнав помітних ушкоджень, найближчим часом судно припинить екскурсії через необхідність ремонту.

Слід зауважити, що цей інцидент стався лише через місяць після того, як пароплав після року реставраційних робіт відновив екскурсії. На його відновлення пожертвували кошти 8 тисяч людей, а ще близько 1 мільйона фунтів надав уряд Шотландії.

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Як повідомлялося, «Waverley Steamer» внесений до реєстру Національного історичного флоту - реєстру історичних суден та вважається судном особливої національної значущості. Пароплав з 1975 року використовується з обережністю як такий, що має історичну цінність.

Щороку екскурсії на його борту відвідують в середньому 130 тисяч людей.

Фото: ВВС