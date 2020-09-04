З пошкодженого танкера Delfi стався ще один витік нафтопродуктів

Бонові загородження, якими оточено ділянку моря довкола аварійного танкера Delfi, не стримали поширення нафтопродуктів у пляжній зоні Одеси після чергового витоку з корпусу аварійного танкера.

Як передає Укрінформ, про це повідомив на своїй сторінці в Facebook місцевий еколог Владислав Балінський, додавши відповідний відеозапис.

"Вода у пляжній зоні внаслідок нового витоку нафтопродуктів з борту танкера покрилася плівкою, розпочались заморні процеси, оскільки бонові загородження довкола аварійного судна встановлені неправильно, а компанія-підрядник не прибирає нафтову плівку. Бачимо, що одні ланки бонів накладені на інші, внаслідок чого не забезпечено герметизацію, і нафтова плівка вийшла за межі бонових загороджень та забруднює пляжну зону", - зазначив Балінський.

Варто зауважити, що Державна екологічна інспекція в Одеській області протягом останніх днів не реагує на ситуацію, що виникла у пляжній зоні внаслідок того, що компанія "Краншип" не справляється з екологічними зобов'язаннями при здійсненні операції викренювання і видалення танкера з пляжної зони Одеси.

Як повідомлялося, витоки нафтопродуктів із пошкодженого корпусу танкера фахівці Департаменту екології міськради та інспектори Держекоінспекції в Одеській області фіксували та документували й раніше. Останнє забруднення ділянки моря поряд з міським пляжем "Дельфін" було локалізовано 16 липня силами судновласника. Заподіяні збитки довкіллю внаслідок попередніх витікань нафтопродуктів з корпусу танкера працівники Державної екологічної інспекції в Одеській області оцінили в 15,2 тис. дол. (410 тис. грн).

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Тим часом ДП «Адміністрація морських портів України» в особі Одеської філії АМПУ подала позов до власника танкера Delfi, що торік зазнав аварії біля узбережжя Одеси. Господарський суд Одеської області наклав арешт на судно й призначив на 23 вересня розгляд позову АМПУ про стягнення 2,4 млн грн з судновласника.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту «Південний». Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підняття танкера з мілини. 26 серпня фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль. Підготовка до видалення аварійного судна з пляжної зони Одеси триває.