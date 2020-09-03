Суд наклав арешт на танкер Delfi

Суд на Одещині розглянув позов ДП «Адміністрація морських портів України» до власника танкера Delfi і частково задовольнив клопотання щодо арешту судна компанії Mister Drake PC в якості забезпечення позовних вимог.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

"Керуючись ст. ст.136, 137, 140, 141, 234 Господарського процесуального кодексу, суд постановив задовольнити частково заяву ДП «АМПУ» в особі Адміністрації Одеського морського порту від 31 серпня 2020 року про забезпечення позову - накласти арешт на майно компанії - судновласника MISTER DRAKE PC з правом його переміщення чи віддалення ДП «АМПУ» або іншими особами за дорученням останнього", - йдеться в ухвалі, винесеній суддею Іриною Малярчук.

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У документі також констатовано, що боржником є компанія MISTER DRAKE PC (Unated Kingdom), а її представником житель Миколаївської області Юрій Голіков. Ухвала набрала законної сили 1 вересня 2020 року і може бути пред`явлена до примусового виконання у строки, визначені ст.12 Закону України "Про виконавче провадження".

В ухвалі суду зазначається, що "за наявності поданих заявником до суду доказів права власності на судно у компанії MISTER DRAKE PC відсутні підстави вважати імовірним вжиття іншими особами дій щодо відчуження та передачі судна «Delfi», внаслідок чого також не підлягає судом задоволенню заява позивача в частині заборони іншим особам вчиняти будь-які дії щодо судна «Delfi», пов`язані з його відчуженням та передачею".

Розгляд справи за позовом АМПУ до власника танкера Delfi стосовно стягнення збитків у сумі 2 млн 355 тис. 698 грн призначено на 23 вересня.

Як повідомлялося, у ніч проти 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту «Південний». Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підняття танкера з мілини. 26 серпня фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль. Підготовка до видалення аварійного судна з пляжної зони Одеси триває.

На думку голови Одеської ОДА Максима Куцого, судновласнику доведеться компенсувати витрати, пов'язані з виконанням робіт щодо ліквідації наслідків аварії танкера, а також збитки, завдані довкіллю внаслідок витоку нафтопродуктів з пошкодженого корпусу танкера.

«Зокрема, позов до суду щодо компенсації заподіяної шкоди грунтується на відповідних актах Держекоінспекції, працівники якої здійснювали аналіз відібраних проб морської води в районі пляжу «Дельфін», у якій внаслідок витоків нафтопродуктів з борту судна були зафіксовані значні перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів», - вважає керівник ОДА.