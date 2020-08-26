Танкер Delfi поставили на рівний кіль

Танкер Delfi поставили на рівний кіль

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Укрінформ
Напівзатонулий біля пляжу Одеси танкер Delfi 26 серпня поставлений на рівний кіль. 

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Телеграмі.

"Сьогодні напівзатонулий танкер був поставлений на кіль", - написав Криклій.

За його словами, наступний етап операції з підняття танкера - візуальний огляд корпусу, герметизація та ремонт судна.

"Вдячний за роботу фахівцям ТОВ “Краншип”, які добровільно зголосилися підняти танкер і працюють зараз 24/7. А також вкотре - ТОВ “Бруклін-Київ” за ініціативу профінансувати ці роботи", - зазначив міністр.

Операція з викренювання аварійного судна / Фото: Ігор Ткаченко

Як уже повідомляв Укрінформ, 26 серпня була розпочата операція з викренювання аварійного судна для того, щоб поставити його на рівний кіль. До цього фахівці компанії "Краншип" герметизували танки, сухий трюм і відкачували воду та пісок з танкера Delfi.

ДП АМПУ 10 серпня підписало договір з компаніями ТОВ "Краншип" і ТОВ "Бруклін-Київ" про здійснення операції з підняття танкера Delfi, який у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря в акваторії порту "Південний".

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З тих пір судно знаходиться на хвилерізі одеського пляжу "Дельфін". Терміни його підняття з мілини судновласник постійно переносив, були витоки нафтопродуктів з пошкодженого корпусу.

26 липня проблема з затонулим танкером Delfi була визначена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Перше фото: Владислав Криклій / Телеграм

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