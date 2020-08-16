Аварія Delfi: підйом танкера ускладнюють погода та характер дна

Підготовка до підйому танкера Delfi, який затонув біля одеського пляжу, затягується через погодні умови і характер дна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання "Думська" з посиланням на компанію «Трансшип», дочірня фірма якої, «Краншип», проводить роботи на судні.

Зазначається, що в суботу через хвилювання моря і висоти хвилі 1-1,5 м водолази не змогли приступити до грунтоприбирання танків з боку моря.

Крім того, роботу з руйнування великих каменів за допомогою плавучого крана було виконано тільки частково.

«Ці перешкоди не є просто камінням, що лежать на дні, а кам'яною породою ракушнякового походження. У зв'язку з цим необхідно буде застосовувати додаткове механізоване обладнання для прибирання даної перешкоди, на що може знадобитися додатково кілька днів », - зазначили у компанії.

В суботу на борт судна подали повітряні фани і обладнали повітропроводи, після чого було вироблено вентилювання і замивання танків №10 і 16. Водолази обстежили район сухого трюму і головну палубу. Було виявлено дефекти останньої і розроблена технологія їх усунення. Також фахівці визначили рівень води у центральних танках №9, 12 та 15.

Водну поверхню в районі танкера, де спостерігаються плями мазуту, обробили біосорбентом «Еконадін».

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали. З танкера стався витік нафтопродуктів.

Власник судна повинен був до 31 березня 2020 року вжити заходів щодо підйому затонулого танкера, проте так цього і не зробив.

25 липня друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept зняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав і лопнув сталевий канат, за допомогою якого один з буксирів намагався зрушити судно. Керівник Одеської ОДА Максим Куций просив уряд надати повноваження АМПУ примусово забрати танкер за спрощеною процедурою. 26 липня проблема з затонулим танкером Delfi визначена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

ДП "АМПУ" 10 серпня підписало договір з компаніями ТОВ "Краншип" і ТОВ "Бруклін-Київ" на проведення операції з підйому танкера Delfi.

Суднопідйом виконає ТОВ "Краншип", а ТОВ "Бруклін-Київ" профінансує роботи.

фото: Думская