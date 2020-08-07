Капітану танкера Delfi винесли вирок

Капітану судна Delfi, яке сіло на мілину поблизу Одеси, винесли вирок - рік обмеження волі з випробним терміном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Думская.

«Капітана затонулого біля одеського узбережжя танкера «Делфі» засудили до одного року обмеження волі», - йдеться в повідомленні.

Відповідний вирок виніс 6 серпня Приморський районний суд Одеси.

Зазначається, що цим же рішенням суд звільнив капітана від відбування покарання, призначивши іспитовий термін в один рік. Його обвинувачували у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту).

Видання уточнює, що за даними пресслужби суду, капітан повністю визнав свою провину й активно сприяв розкриттю злочину.

Як повідомлялося, у ніч проти 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту «Південний». Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали. З танкера стався витік нафтопродуктів.

Власник судна повинен був до 31 березня 2020 року вжити заходів для підйому затонулого танкера, проте так і не зробив цього.

Спроби компанії-підрядника Smart Marine Concept зняти з мілини танкер Delfi завершилися невдачею.

Як заявив 27 липня, на брифінгу в Одесі в.о. директора ДП «Адміністрація морських портів України» Олександр Голодницький, підприємство здійснить процедуру вибору компанії-підрядника й укладення відповідного договору про зняття аварійного танкера Delfi з мілини біля узбережжя Одеси до кінця серпня поточного року.