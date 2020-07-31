Танкер Delfi уже завдав збитків екології майже на $20 тисяч

Держекоінспекція України підрахувала збитки, завдані довкіллю внаслідок витоків нафтопродуктів з пошкодженого корпусу танкера Delfi, відповідні матеріали передано для реагування в прокуратуру.

Про це голова Держекоінспеції Андрій Мальований повідомив в ефірі одного з телеканалів.

"Наразі Держекоінспекцією в Одеській області нараховано шкоду довкіллю розміром близько 20 тис. дол. Хоча ця сума збитків не остаточна, оскільки танкер ще на місці (аварії - ред.), його поки не підняли і, на жаль, ще можливі витоки нафтопродуктів з відсіків, машинного відділення", - наголосив Мальований.

Він додав, що фахівці Держекоінспекції керувались при визначенні завданих збитків довкіллю методикою нарахування збитків, згідно з постановою №484 Кабміну України, що регламентує застосування формули - 280 доларів за 1 кг вилитих у море нафтопродуктів.

Голова Держекоінспекції також висловив сподівання, що проєктом підняття танкера з мілини біля узбережжя Одеси не буде передбачено виконання компанією-підрядником робіт з розрізання судна.

Як повідомлялося, 25 липня комісія з ТЕБ І НС Одеської ОДА визнала ситуацію довкола танкера Delfi як надзвичайну місцевого рівня. Ухвалене рішення, прийняте за результатами обговорення ситуації з участю міністра інфраструктури, представників Держекоінспекції та АМПУ, передано для затвердження експертній комісії ДСНС України.

Після висновку експертної комісії ДСНС України керівництво ДП "АМПУ" розпочне вибір компанії-підрядника за перемовною (спрощеною - ред.) процедурою для виконання робіт з підняття й видалення з мілини аварійного танкера Delfi відразу після висновку експертної комісії ДСНС України щодо підтвердження рішення комісії з ТЕБ І НС Одеської ОДА про визнання події надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

За підрахунками фахівців, стартова ціна виконання робіт з видалення танкера з місця аварії 24,6 млн грн. Компанії, що укладе договір, знадобиться близько трьох тижнів для мобілізації техніки на місці аварії, порізки судна на дві частини і видалення. Якщо буде обрано операцію підняття танкера і видалення, на чому наполягають більшість експертів, то для виконання її потрібно буде більше часу.

28 липня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що провідні фахівці морської галузі України визначають найбільш ефективний варіант зняття з мілини й евакуації з узбережжя Одеси аварійного танкера Delfi.

За його словами, АМПУ обере компанію-підрядника для евакуації судна, і договір на виконання робіт підпишуть до кінця серпня.