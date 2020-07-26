Танкер Delfi не змогли підняти, бо урвався сталевий канат - подробиці операції

Танкер Delfi не змогли підняти, бо урвався сталевий канат - подробиці операції

Укрінформ
Друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept підняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав напруги і лопнув сталевий канат, з допомогою якого один із буксирів намагався зрушити судно.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Операція підняття на кіль танкера розпочалась, як і 24 липня, у пообідню пору. Близько 15:30 буксири Balqis та «Австралія» потягнули за командою два сталеві канати, щоб зрушити з місця аварійне судно, однак один з них обірвався, коли буксири рушили у бік від одеського пляжу «Дельфін».

Варто зазначити, що так само невдачею - обривом одного з капронових канатів - завершилася перша спроба підняти танкер і викренити його на рівний кіль, яку зробили фахівці компанії-підрядника і двох буксирів 18 липня. У п'ятницю вперше спробували застосувати для підняття судна міцніші сталеві канати, але при заведенні до корпусу танкера один із них намотався на гвинт буксира. Тож операцію перенесли на 25 липня.

Читайте також: В Одесі знову не змогли підняти Delfi, місцева влада обіцяє новий план

У п'ятницю, 24 липня, заступник керівника Державної екологічної інспекції в Одеській області звернув увагу журналістів, які спостерігали за невдалою операцією, на величезну нафтову пляму поряд з танкером і заявив, що інспектори Держекоінспекції встановили розмір забруднення.

«Держінспектори зафіксували поряд з танкером, в акваторії пляжу «Дельфін», пляму сріблястого кольору розміром 7,5 тис. кв. метрів, що має характерний запах нафтопродуктів і рухається в бік пляжу», - зазначив Караулов, припустивши, що нафтопродукти витекли з пошкодженого корпусу судна і перелилися через бонові загородження довкола танкера.

Як повідомляв Укрінформ, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив у четвер, що в разі неспроможності власника танкера прибрати його, цю операцію здійснить спеціалізована компанія під контролем АМПУ. У неділю Криклій запланував прибути до Одеси.

За словами міністра, з 27 липня операція з підняття аварійного судна переходить під контроль АМПУ.

«Але не чекаючи цієї дати, ми вже погодили з головою Одеської ОДА Максимом Куцим провести в неділю комісію з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайної ситуації, визначити подію техногенною катастрофою, щоб дати можливість АМПУ рухатися за прискореною процедурою і не гаяти часу на бюрократичні процедури», - наголосив Криклій.

Читайте також: Танкер Delfi не змогли підняти з мілини - подію можуть визнати техногенною катастрофою

Ще 23 липня Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України» оголосила про проведення тендера на офіційному майданчику державних публічних закупівель Prozorro на надання послуг з видалення танкера Delfi з акваторії Одеського морського порту. Зазначається, що переможець аукціону повинен буде підняти танкер залежно від гідрометеорологічних умов, але не пізніше ніж за 60 календарних днів з моменту укладення договору. Стартова ціна виконання робіт - майже 25 млн грн.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту «Южний». Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-