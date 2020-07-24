Танкер Delfi не змогли підняти з мілини - подію можуть визнати техногенною катастрофою

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У післяобідню пору до аварійного танкера наблизились буксири P&O Balqis та «Австралія» і плавучий кран, щоб закріпити на корпусі судна сталеві канати і зняти його з мілини та поставити на кіль. Однак завести важкі канати на судно не змогли.

Між тим, заступник керівника Державної екологічної інспекції в Одеській області звернув увагу журналістів, що спостерігали за невдалою операцією, на величезну нафтову пляму поряд з танкером і заявив, що інспектори Держекоінспекції встановили розмір забруднення.

"Сьогодні держінспектори зафіксували поряд з танкером, в акваторії пляжу "Дельфін", пляму сріблястого кольору розміром 7,5 тис. кв. метрів, що має характерний запах нафтопродуктів і рухається в бік пляжу", - зазначив Караулов, припустивши, що нафтопродукти витекли з пошкодженого корпусу судна і перелилися через бонові загородження довкола танкера.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що з 27 липня операція з підняття аварійного судна переходить під контроль АМПУ.

"Але не чекаючи цієї дати, ми вже погодили з головою Одеської ОДА Максимом Куцим провести в неділю комісію з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайної ситуації, визначити подію техногенною катастрофою, щоб дати можливість АМПУ рухатися за прискореною процедурою і не гаяти часу на бюрократичні процедури", наголосив Криклій.

Міністр додав, що зі зміною виконавця зміниться і підхід - всі налаштовані швидко прибрати цей металобрухт з міського пляжу.

23 липня Одеська філія ДП "Адміністрація морських портів України" оголосила про проведення тендера на офіційному майданчику державних публічних закупівель Prozorro на надання послуг з видалення танкера Delfi з акваторії Одеського морського порту. Зазначається, що переможець аукціону повинен буде підняти танкер залежно від гідрометеорологічних умов, але не пізніше ніж за 60 календарних днів з моменту укладення договору. Стартова ціна виконання робіт - майже 25 млн грн.

Як повідомлялося, у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту "Южний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.