Щоб підняти танкер Delfi, оголосили тендер на 25 мільйонів

Одеська філія ДП "Адміністрація морських портів України" повідомила про проведення тендера на офіційному майданчику державних публічних закупівель Prozorro на надання послуг із витягнення танкера Delfi з акваторії Одеського морського порту.

Про це повідомила народний депутат Тетяна Плачкова в Facebook, із посиланням на відповідну інформацію про державні закупівлі України.

"Одеська філія Адміністрації морських портів України вирішила не чекати на другу спробу підняття танкера Delfi і вже оголосила тендер на послуги з витягнення судна з акваторії морського порту "Одеса", - зазначила народний депутат.

За її словами, вартість тендера - майже 25 мільйонів гривень. Це приблизно в 2-3 рази перевищує реальну вартість робіт, акцентувала Плачкова.

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Вона додала, що переможець аукціону повинен буде підняти танкер залежно від гідрометеорологічних умов, але не пізніше 60 календарних днів з моменту укладення договору. При цьому аукціон буде проведено тільки 5 жовтня.

Варто зазначити, що стартову ціну послуг з евакуації затонулого танкера Одеська філія АМПУ визначила, згідно з даними тендера від 23 липня, в 24 млн 681 тис. 666 грн.

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Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в четвер, 23 липня, навколо аварійного танкера Delfi встановили додаткову лінію бонового загородження, щоб не допустити забруднення акваторії Одеського порту нафтопродуктами, що витікають із корпусу судна. Фахівці АМПУ також організували локалізацію залишків нафтопродуктів за межами бонового простору біля затонулого танкера. Планується також встановити скіммер (очищувач) і додаткову лінію бонового загородження перед вікренуванням, щоб залишки нафтопродуктів не потрапили за межі бонів на пляж "Дельфін".

Як повідомляв Укрінформ, фахівці приватної компанії перенесли на п'ятницю, 24 липня, чергову спробу зняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси.

За словами одеського бізнесмена Андрія Ставніцера, компанія якого бере участь в операції, буксири P&O Maritime Ukraine діятимуть за чужим проектом, який склав підрядник судновласника.

У разі, якщо судновласнику не вдасться підняти танкер з мілини до кінця поточного тижня, до ліквідації наслідків аварії судна мають приступити фахівці Адміністрації морських портів України.

В ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Южний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.