Зняття з мілини танкера Delfi в Одесі знову перенесли

Спеціалісти компанії Smart Marine Concept перенесли на п'ятницю останню спробу зняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook одеський бізнесмен Андрій Ставніцер, компанія якого бере участь в операції.

"Друга спроба зняти танкер Delfi c хвилеріза біля пляжу "Дельфін" сталевими тросами призначена на п'ятницю", - зазначив Ставніцер.

За його словами, в четвер, на який раніше було заплановано підняття судна, продовжать підготовчі роботи: "Буксири P&O Maritime Ukraine діятимуть за чужим проектом, який склав підрядник судновласника (компанія Smart Marine Concept – ред.). Ми можемо лише суто виконати свою частину робіт і розраховувати, що троси витримають".

Як повідомляв Укрінформ, у тому разі, якщо судновласнику не вдасться підняти танкер з мілини до кінця поточного тижня, ліквідацію наслідків аварії судна мають розпочати спеціалісти Адміністрації морських портів України.

Доручення міністру інфраструктури Владиславу Криклію взяти на контроль ситуацію з танкером Delfi в Одесі дав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Історія з затонулим судном Delfi затягнулася: там або маніпуляції, або нездатність вирішення проблеми судновласниками і місцевими органами влади. Прошу вас взяти під особистий контроль, підключитися", - сказав Шмигаль.

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Він закликав Криклія також допомогти у вирішенні екологічної проблеми і розблокувати судноплавство в районі затонулого судна. "Доручення взяти на контроль, відпрацювати спільно з Адміністрацією морських портів, за необхідності - з обласною державною адміністрацією для розблокування нормального режиму судноплавства і ліквідації екологічної загрози", - підсумував глава уряду.

Тим часом, 22 липня стався новий витік нафтопродуктів із пошкодженого в момент аварії корпусу танкера Delfi, який зафіксувала у складеному акті виїзна комісія Одеської міськради в складі спеціалістів департаменту екології та розвитку рекреаційних зон.

За словами в.о. директора департаменту Олександра Тищенка, пляма біля танкера поширилася на площу близько 180 квадратних метрів.

"Усуненням наслідків розливу нафтопродуктів займається представник судновласника, використовуючи з цією метою сорбент. Працюють водолази, які з'ясовують - це нове місце витоку чи не справляються бонни через шторм. Акт за сумою збитків складено, він буде виставлений безпосередньо судновласнику. Розрахунки проводить Державна екологічна інспекція", - зазначив Тищенко.

Як повідомлялося, в ніч 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.