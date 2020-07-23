Зняття з мілини танкера Delfi в Одесі знову перенесли

Зняття з мілини танкера Delfi в Одесі знову перенесли

Укрінформ
Спеціалісти компанії Smart Marine Concept перенесли на п'ятницю останню спробу зняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook одеський бізнесмен Андрій Ставніцер, компанія якого бере участь в операції.

"Друга спроба зняти танкер Delfi c хвилеріза біля пляжу "Дельфін" сталевими тросами призначена на п'ятницю", - зазначив Ставніцер.

За його словами, в четвер, на який раніше було заплановано підняття судна, продовжать підготовчі роботи: "Буксири P&O Maritime Ukraine діятимуть за чужим проектом, який склав підрядник судновласника (компанія Smart Marine Concept – ред.). Ми можемо лише суто виконати свою частину робіт і розраховувати, що троси витримають".

Як повідомляв Укрінформ, у тому разі, якщо судновласнику не вдасться підняти танкер з мілини до кінця поточного тижня, ліквідацію наслідків аварії судна мають розпочати спеціалісти Адміністрації морських портів України.

Доручення міністру інфраструктури Владиславу Криклію взяти на контроль ситуацію з танкером Delfi в Одесі дав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Історія з затонулим судном Delfi затягнулася: там або маніпуляції, або нездатність вирішення проблеми судновласниками і місцевими органами влади. Прошу вас взяти під особистий контроль, підключитися", - сказав Шмигаль.

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Він закликав Криклія також допомогти у вирішенні екологічної проблеми і розблокувати судноплавство в районі затонулого судна. "Доручення взяти на контроль, відпрацювати спільно з Адміністрацією морських портів, за необхідності - з обласною державною адміністрацією для розблокування нормального режиму судноплавства і ліквідації екологічної загрози", - підсумував глава уряду.

Тим часом, 22 липня стався новий витік нафтопродуктів із пошкодженого в момент аварії корпусу танкера Delfi, який зафіксувала у складеному акті виїзна комісія Одеської міськради в складі спеціалістів департаменту екології та розвитку рекреаційних зон.

За словами в.о. директора департаменту Олександра Тищенка, пляма біля танкера поширилася на площу близько 180 квадратних метрів.

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"Усуненням наслідків розливу нафтопродуктів займається представник судновласника, використовуючи з цією метою сорбент. Працюють водолази, які з'ясовують - це нове місце витоку чи не справляються бонни через шторм. Акт за сумою збитків складено, він буде виставлений безпосередньо судновласнику. Розрахунки проводить Державна екологічна інспекція", - зазначив Тищенко.

Як повідомлялося, в ніч 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.

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