Шмигаль доручив Криклію взяти на контроль ситуацію з танкером Delfi

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію взяти на особистий контроль ситуацію із танкером Delfi в Одесі.

Про це він сказав під час засідання уряду в середу, 22 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу дати доручення міністру інфраструктури по Одесі. Історія із затонулим судном Delfi затягнута, там чи маніпуляції, чи неспроможність вирішення проблеми судновласником і місцевими органами влади. Прошу вас взяти на особистий контроль, підключитися", - сказав Шмигаль.

Він закликав Криклія допомогти у розв'язанні екологічної проблеми і розблокувати судноплавство в районі затонулого судна. "Доручення взяти на контроль, відпрацювати спільно з Адміністрацією морських портів, за необхідності - з обласною державною адміністрацією для розблокування нормального режиму судноплавства і ліквідації екологічної загрози", - зауважив Шмигаль.

У відповідь Криклій зауважив, що судновласник на днях робив спроби підняти судно, але троси не витримали, до кінця цього тижня буде друга спроба судновласника, після чого він відмовиться від прав на судно. Міністр зауважив, що в такому випадку розв'язання проблеми координуватиме Адміністрація морських портів України (АМПУ), це буде під її відповідальністю.

Як раніше повідомлялося, керівник Одеської ОДА Максим Куций звернувся до Кабміну з проханням визнати ситуацію навколо танкера Delfi надзвичайною. Він запропонував уряду надати повноваження Адміністрації морських портів примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою. 20 липня минув граничний термін, відведений капітаном морського порту Одеси Кирилом Цюпком для підйому та віддалення аварійного танкера. Судновласник просив продовжити ці строки до 10-го серпня".

Як відомо, у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали

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21 липня повідомлялося, що АМПУ звернулася до власника танкера Delfi з вимогою передати їй право підняти й прибрати судно з одеського пляжу коштом судновласника через зрив терміну підняття судна з мілини, а також відсутність у компанії-підрядника достатніх сил і засобів для успішного здійснення цієї операції.

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Дві спроби фахівців компанії Smart Marine Concept підняти з мілини, поставити на кіль, а потім прибрати з одеського пляжу аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси виявилися безуспішними - обірвався трос одного з двох буксирів.

Фахівці приватної компанії Smart Marine Concept спробують утретє підняти судно 23 липня.