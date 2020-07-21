АМПУ вимагає передачі права на евакуацію танкера Delfi

Адміністрація морських портів України звернулась до власника танкера Delfi з вимогою передати АМПУ право на підняття й прибирання судна з одеського пляжу за рахунок судновласника через зрив терміну підняття судна з мілини.

Про це повідомляє пресслужба АМПУ.

"ДП "Адміністрація морських портів України", здійснюючи свої функції у відповідності із законом, направило судновласнику вимогу передати АМПУ право на здійснення підйому та відбуксирування судна за рахунок судновласника", - йдеться у повідомленні пресслужби АМПУ.

В АМПУ мотивували свою вимогу тим, що 20 липня сплинув граничний термін, відведений капітаном Одеського морського порту судновласнику для зазначеної операції.

Крім того, станом на 21 липня, у підрядної організації, залученої судновласником, відсутні, за оцінкою АМПУ, достатні сили та засоби для успішного завершення операції.

Наголошується, що "з боку АМПУ протягом попереднього періоду здійснені вичерпні заходи для найшвидшого вирішення проблеми. Водночас ДП "АМПУ" звертається до капітана порту, Державної служби морського та річкового транспорту України щодо надання ними відмови у черговому подовженні терміну підйому танкеру у разі надходження від судновласника відповідного звернення".

У ДП «АМПУ» уточнили, що "досі були відсутні будь-які законні підстави для самостійного, від свого імені, підйому та віддалення судна Delfi. Таке право (не обов’язок), відповідно до ст. 123 Кодексу торговельного мореплавства, АМПУ отримає лише за умови настання низки незалежних безпосередньо від АМПУ умов та обставин. Зокрема, непідняття судна його власником у термін, встановлений капітаном морського порту, згідно із статтею 123 КТМ України".

ДП «АМПУ» вже двічі (31 березня і 17 червня 2020 року) зверталось до судновласника щодо передачі права на підйом і видалення аварійного судна, але судновласник відповів відмовою.

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Як повідомлялося, дві спроби фахівців компанії Smart Marine Concept підняти з мілини, поставити на кіль, а потім прибрати з одеського пляжу аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси виявилися безуспішними - обірвався трос одного з двох буксирів при спробі підняти судно.

Фахівці приватної компанії Smart Marine Concept спробують утретє в четвер, 23 липня, підняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси, повідомив на своїй сторінці в Facebook одеський бізнесмен Андрій Ставніцер, компанія якого бере участь в операції.

Нагадаємо, під час недавнього візиту до Одеси Президента України Володимира Зеленського був названий граничний термін, в який судновласник повинен прибрати танкер з пляжу - 20 липня.