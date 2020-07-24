В Одесі знову готуються підняти танкер Delfi

Фахівці компанії-підрядника Smart Marine Concept, винайнятої власником танкера Delfi, сьогодні, 24 липня, знову готуються за допомогою двох буксирів підняти з мілини аварійне судно.

Про це повідомив у Facebook одеський бізнесмен Андрій Ставніцер, компанія якого бере участь в операції.

"Прямо зараз корпус оглядають водолази. Навколо Delfi встановили ще один ряд бонових загороджень, які мають завадити розливу палива. З Южного прийшов буксир-нафтосміттєзбирач Sea Ant, який встановлюватиме троси, стежитиме за безпекою та усуватиме розливи", - зазначив Ставніцер.

За його словами, судновласник врахував, що під час першої спроби порвався капроновий кормовий канат, тому сьогодні будуть використані сталеві троси. "Якщо хоч один порветься, може наробити багато лиха - хвилюємося", - сказав підприємець.

Як повідомляв Укрінформ, у тому разі, якщо судновласнику не вдасться підняти танкер з мілини до кінця поточного тижня, до ліквідації наслідків аварії судна повинні приступити фахівці Адміністрації морських портів України.

23 липня Одеська філія ДП "Адміністрація морських портів України" повідомила про проведення тендера на офіційному майданчику державних публічних закупівель Prozorro на надання послуг з видалення танкера Delfi з акваторії Одеського морського порту. Переможець аукціону повинен буде підняти танкер залежно від гідрометеорологічних умов, але не пізніше 60 календарних днів з моменту укладення договору. Стартова ціна виконання робіт - майже 25 млн грн.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, з 27 липня операція переходить під контроль АМПУ. "Але не чекаючи цієї дати, ми вже узгодили з головою ОДА в Одеській області Максимом Куцим провести в неділю комісію з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайної ситуації, визначити подію техногенною катастрофою, щоб дати можливість АМПУ рухатися за прискореною процедурою і не гаяти часу на бюрократичні процедури", - наголосив Криклій.

Він додав, що зі зміною виконавця зміниться і підхід - всі налаштовані швидко прибрати цей металобрухт з міського пляжу.

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В ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту "Южний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.