АМПУ з 27 липня контролюватиме операцію з танкером Delfi - Криклій

ДП "Адміністрація морських портів України" з 27 липня контролюватиме операцію з підняття танкера Delfi в акваторії Одеського порту.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"З 27 липня операція переходить під контроль АМПУ, але не чекаючи цієї дати, ми вже погодили з очільником ОДА в Одеській області Максимом Куцим провести у неділю комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, визначити подію техногенною катастрофою, щоб дати можливість АМПУ рухатись за пришвидшеною процедурою і не втрачати час на бюрократичні процедури", - написав Криклій.

Він додав, що зі зміною виконавця зміниться і підхід - "всі налаштовані швидко прибрати цей металевий брухт з міського пляжу".

Крім того, Криклій зауважив, що АМПУ з неділі, 26 липня, отримає всі необхідні інструменти для скорочених процедур, зокрема проведення тендеру на надання послуг із витягування танкера Delfi з акваторії Одеського порту

Як повідомлялося раніше, Одеська філія ДП "Адміністрація морських портів України" повідомила про проведення тендера на офіційному майданчику державних публічних закупівель Prozorro на надання послуг із витягнення танкера Delfi з акваторії Одеського морського порту, аукціон заплановано на 5 жовтня.

Також Криклій повідомляв, що в четвер, 23 липня, навколо аварійного танкера Delfi встановили додаткову лінію бонового загородження, щоб не допустити забруднення акваторії Одеського порту нафтопродуктами, що витікають із корпусу судна. Фахівці АМПУ організували локалізацію залишків нафтопродуктів за межами бонового простору біля затонулого танкера. Планується встановити скіммер (очищувач) і додаткову лінію бонового загородження перед викренуванням, щоб залишки нафтопродуктів не потрапили за межі бонів на пляж "Дельфін".

Як повідомляв Укрінформ, фахівці приватної компанії перенесли на п'ятницю, 24 липня, чергову спробу зняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси.

За словами одеського бізнесмена Андрія Ставніцера, компанія якого бере участь в операції, буксири P&O Maritime Ukraine діятимуть за чужим проєктом, який склав підрядник судновласника.

У разі, якщо судновласнику не вдасться підняти танкер з мілини до кінця тижня, до ліквідації наслідків аварії судна мають приступити фахівці АМКУ.

В ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Южний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.