В Одесі знову не змогли підняти Delfi, місцева влада обіцяє новий план

Чергова спроба судновласника підняти танкер Делфі завершилася невдачею, тому місцева влада вимагає негайно передати право на підняття судна Адміністрації морських портів.

Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

"Буксири виявилися технічно неспроможними повернути судно на рівний кіль. На сьогодні роботи підрядної організації завершен", - написав він.

За словами голови ОДА, Адміністрація морських портів України має негайно отримати право на ліквідацію цього брухту з акваторії Одеси, а судновласник має відмовитись від права на підйом судна та передати повноваження АМПУ.

Він додав, що у неділю скликає екстрену позачергову комісію з надзвичайних ситуацій в Одеській ОДА.

"Днями оприлюднимо наш спільний з Міністерством інфраструктури України план підйому. Всі деталі — згодом. Безапеляційно, АМПУ в найкоротші терміни повинна взяти на себе реалізацію ліквідації та прибирання танкера з міського пляжу" - наголосив Куций.

Як повідомляв Укрінформ, фахівці компанії-підрядника Smart Marine Concept, група водолазів, екіпажі двох буксирів та плавучого крана не змогли 24 липня підняти з мілини на узбережжі Одеси танкер Delfi, що ліг на правий борт під час шторму 22 листопада.

У тому разі, якщо судновласнику не вдасться підняти танкер з мілини до кінця поточного тижня, до ліквідації наслідків аварії судна повинні приступити фахівці Адміністрації морських портів України.

23 липня Одеська філія ДП "Адміністрація морських портів України" повідомила про проведення тендера на офіційному майданчику державних публічних закупівель Prozorro на надання послуг з видалення танкера Delfi з акваторії Одеського морського порту. Переможець аукціону повинен буде підняти танкер залежно від гідрометеорологічних умов, але не пізніше 60 календарних днів з моменту укладення договору. Стартова ціна виконання робіт - майже 25 млн грн.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, з 27 липня операція переходить під контроль АМПУ.

В ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту "Южний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.