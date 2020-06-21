Із затонулого в Одесі танкера Delfi тече паливо, пляма рухається на пляжі

Із затонулого в Одесі танкера Delfi тече паливо, пляма рухається на пляжі

Фото
Укрінформ
Із затонулого біля одеського узбережжя танкера Delfi ллється паливо.

Про це повідомляє Думская.

"Із затонулого біля одеського узбережжя танкера «Делфі» виливається паливо. Як свідчать фото з місця події, пляма розливу сягнула вже немаленьких розмірів, і поширилася в бік пляжу з відпочиваючими", - йдеться в повідомленні.

У департаменті міського господарства Одеської міськради «Думській» розповіли, що сорбент швидко доставили на місце події, і розлив палива було оперативно локалізовано.

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Що стало причиною НС - поки що невідомо.

Зараз ведеться робота з відпочиваючими - людям пояснюють, що купатися в морі не можна. Спеціалісти зробили заміри якості води.

Як повідомлялося, 21 травня стався витік дизпалива з танкера Delfi, загроза забруднення пляжу була оперативно усунута бригадою водолазів з ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів ділянки портофлоту технічної служби ОФ ДП АМПУ, які обробили водну поверхню в місці забруднення сорбентом "Еконадін".

У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що знаходився в акваторії порту "Південний" . Поруч з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. У післяобідню пору 22 листопада членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. З корпусу танкера, який отримав пошкодження під час зіткнення з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.

Експерти Державної служби морського та річкового транспорту України вважають основними причинами аварії порушення з боку судновласника і капітана судна і неготовність екіпажу діяти в складних погодних умовах та обмежена кількість на судні палива.

За фактом аварії судна Delfi, яке зараз належить компанії "Фактор Груп Лімітед", триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту.

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