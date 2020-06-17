Власника танкера Delfi просять підняти його з мілини до 25 червня
Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куцийна своїй сторінці у Facebook.
"Туристичний сезон в Одесі вже розпочався, однак відповідальні сторони так і не прибрали танкер Delfi з міського пляжу. Саме судновласник та Адміністрація морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority мають необхідні повноваження для цього, але дати ліквідації затонулого об'єкта постійно переносяться. Тому Одеська облдержадміністрація взяла на себе відповідальність за роль медіатора в цьому складному процесі заради безпеки відпочивальників й захисту природи", - зазначив Куций.
За його словами, після надання судновласником плану ліквідаційних робіт ОДА нагадало йому, що термін їх виконання спливає 25 червня.
"На черговій нараді я доручив представнику судновласника провести випробовування та підготувати остаточний план підйому судна та погодити його з уповноваженими органами; капітану Одеського морського порту невідкладно розглянути цей план і встановити строк закінчення робіт з ліквідації: фахівцям Державної екологічної інспекції України оперативно підрахувати розмір збитків, завданих навколишньому середовищу", - наголосив очільник ОДА.
Куций уточнив, що "протягом двох тижнів судно обстежили водолази, збираючи дані про стан корпусу Delfi. Результати невтішні: значну частину судна затопило водою та наповнило піском. На жаль, потужностей буксирів не вистачить, аби відразу зняти танкер з мілини".
З урахуванням принципової позиції Одеської міськради, яка проти розпилу судна на частини безпосередньо на місці, "судновласник запропонував підняти Delfi за допомогою повітряних балонів, які розмістять у пустотах судна. Вони забезпечать плавучість танкеру, після цього буксири транспортують його до порту", - додав очільник ОДА.
Куций звернувся з проханням до міністра інфраструктури України Владислава Криклія - взяти підняття танкера з мілини під особистий контроль.
Як повідомлялося, 21 травня стався витік дизпалива з танкера Delfi, загрозу забруднення пляжу було оперативно усунуто бригадою водолазів з ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів дільниці портового флоту технічної служби ОФ ДП АМПУ, які обробили водну поверхню в місці забруднення сорбентом “Еконадін”.
У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту Південний. Поряд з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. У пообідню пору 22 листопада членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. З корпуса танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.
Експерти Державної служби морського та річкового транспорту України вважають основними причинами аварії порушення з боку судновласника і капітана судна та неготовність екіпажу діяти в складних погодних умовах та обмежену кількість на судні палива.
За фактом аварії судна Delfi, що зараз належить компанії "Фактор груп лімітед", триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту.