Власника танкера Delfi просять підняти його з мілини до 25 червня

Власнику затонулого танкера Delfi запропоновано прибрати судно з акваторії міського пляжу Одеси до 25 червня. Після цього терміну приступлять до ліквідаційних робіт фахівці Одеського філіалу Адміністрації морських портів України.

Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куцийна своїй сторінці у Facebook.

"Туристичний сезон в Одесі вже розпочався, однак відповідальні сторони так і не прибрали танкер Delfi з міського пляжу. Саме судновласник та Адміністрація морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority мають необхідні повноваження для цього, але дати ліквідації затонулого об'єкта постійно переносяться. Тому Одеська облдержадміністрація взяла на себе відповідальність за роль медіатора в цьому складному процесі заради безпеки відпочивальників й захисту природи", - зазначив Куций.

За його словами, після надання судновласником плану ліквідаційних робіт ОДА нагадало йому, що термін їх виконання спливає 25 червня.

"На черговій нараді я доручив представнику судновласника провести випробовування та підготувати остаточний план підйому судна та погодити його з уповноваженими органами; капітану Одеського морського порту невідкладно розглянути цей план і встановити строк закінчення робіт з ліквідації: фахівцям Державної екологічної інспекції України оперативно підрахувати розмір збитків, завданих навколишньому середовищу", - наголосив очільник ОДА.

Куций уточнив, що "протягом двох тижнів судно обстежили водолази, збираючи дані про стан корпусу Delfi. Результати невтішні: значну частину судна затопило водою та наповнило піском. На жаль, потужностей буксирів не вистачить, аби відразу зняти танкер з мілини".

З урахуванням принципової позиції Одеської міськради, яка проти розпилу судна на частини безпосередньо на місці, "судновласник запропонував підняти Delfi за допомогою повітряних балонів, які розмістять у пустотах судна. Вони забезпечать плавучість танкеру, після цього буксири транспортують його до порту", - додав очільник ОДА.

Куций звернувся з проханням до міністра інфраструктури України Владислава Криклія - взяти підняття танкера з мілини під особистий контроль.

Як повідомлялося, 21 травня стався витік дизпалива з танкера Delfi, загрозу забруднення пляжу було оперативно усунуто бригадою водолазів з ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів дільниці портового флоту технічної служби ОФ ДП АМПУ, які обробили водну поверхню в місці забруднення сорбентом “Еконадін”.

У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту Південний. Поряд з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. У пообідню пору 22 листопада членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. З корпуса танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.

Експерти Державної служби морського та річкового транспорту України вважають основними причинами аварії порушення з боку судновласника і капітана судна та неготовність екіпажу діяти в складних погодних умовах та обмежену кількість на судні палива.

За фактом аварії судна Delfi, що зараз належить компанії "Фактор груп лімітед", триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту.