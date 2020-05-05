В Одесі затримали чоловіка, який заліз на затонулий танкер Delfi

В Одесі затримали чоловіка, який заліз на затонулий танкер Delfi

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Укрінформ
Співробітники Патрульної поліції Одеської області затримали чоловіка, який незаконно проник на затонуле судно Delfi. Під час затримання він завдав поранення ножем одному з патрульних.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції. 

"До поліції звернулись працівники рятувально-водолазної служби, які повідомили про чоловіка, який проник на затонуле судно Delfi. Коли патрульні прибули на виклик, цей чоловік уже був на пірсі. Спілкуючись з інспекторами, громадянин поводив себе агресивно, повідомив, що має із собою пістолет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правопорушник не реагував на вимоги покласти зброю на землю, а при затриманні вчинив опір патрульним і поранив ножем поліцейського. Щоб його вгамувати, застосували спецзасіб - кайданки. Поліцейському, який отримав колоту рану ноги, лікарі надали необхідну допомогу.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Зброю вилучили на експертне дослідження.

За попередньою інформацією, правопорушник забрав із затонулого корабля канати. Наразі з'ясовуються усі обставини події.

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Варто зазначити, що 1 травня в Одесі розпочався курортний сезон, на муніципальних пляжах міста забезпечують безпеку громадян 92 матроси-рятувальники комунальної установи «Рятувально-водолазної служби Одеської міської ради».

У мерії повідомили, що інформація про відкриття курортного сезону "не є закликом до порушення вимог карантину" і закликали одеситів дотримуватися запобіжних заходів протидії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, танкер Delfi зазнав аварії поряд з одним із міських пляжів 22 листопада 2019 року. Наразі за цим фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту. 1 квітня 2020 року справу взяла на контроль генпрокурор Ірина Венедіктова.

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