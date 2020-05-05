В Одесі затримали чоловіка, який заліз на затонулий танкер Delfi

Співробітники Патрульної поліції Одеської області затримали чоловіка, який незаконно проник на затонуле судно Delfi. Під час затримання він завдав поранення ножем одному з патрульних.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

"До поліції звернулись працівники рятувально-водолазної служби, які повідомили про чоловіка, який проник на затонуле судно Delfi. Коли патрульні прибули на виклик, цей чоловік уже був на пірсі. Спілкуючись з інспекторами, громадянин поводив себе агресивно, повідомив, що має із собою пістолет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правопорушник не реагував на вимоги покласти зброю на землю, а при затриманні вчинив опір патрульним і поранив ножем поліцейського. Щоб його вгамувати, застосували спецзасіб - кайданки. Поліцейському, який отримав колоту рану ноги, лікарі надали необхідну допомогу.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Зброю вилучили на експертне дослідження.

За попередньою інформацією, правопорушник забрав із затонулого корабля канати. Наразі з'ясовуються усі обставини події.

Варто зазначити, що 1 травня в Одесі розпочався курортний сезон, на муніципальних пляжах міста забезпечують безпеку громадян 92 матроси-рятувальники комунальної установи «Рятувально-водолазної служби Одеської міської ради».

У мерії повідомили, що інформація про відкриття курортного сезону "не є закликом до порушення вимог карантину" і закликали одеситів дотримуватися запобіжних заходів протидії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, танкер Delfi зазнав аварії поряд з одним із міських пляжів 22 листопада 2019 року. Наразі за цим фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту. 1 квітня 2020 року справу взяла на контроль генпрокурор Ірина Венедіктова.