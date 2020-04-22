У Львові у під'їзді обстріляли двох чоловіків, один загинув

У Львові озброєні невідомі особи напали у під'їзді на двох чоловіків, один з яких загинув; у місті та області проводиться операція щодо розшуку та затримання зловмисників.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Як зазначається, повідомлення про стрілянину надійшло на лінію 102 близько години 22 квітня.

"Правоохоронці попередньо встановили, що у під’їзді одного з будинків кілька чоловіків у балаклавах вчинили збройний напад на двох львів’ян. Зловмисники застосували вогнепальну зброю, при цьому один із потерпілих, 49-річний львівянин, від поранень помер на місці події", - розповіли у поліції.

Зазначається, що нападники поїхали з місця події на автомобілі, ймовірно Ford, світло-сірого кольору.

У Львові та на території області проводяться поліцейські операції. До розшуку та затримання зловмисників задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції.

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Вирішується питання правової кваліфікації події.

Поліцейські просять усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити нападників, телефонувати на лінію 102.

Фото: lv.npu.gov.ua