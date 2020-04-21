У Харкові двоє невідомих напали на журналіста ввечері 20 квітня у дворі його будинку.

Журналіст Олексій Кусов виклав відеозапис моменту нападу з вуличних камер спостереження і свій коментар у Facebook.

"Двоє невідомих напали на мене у дворі власного будинку, коли повертався з супермаркету з продуктами", - каже журналіст.

За його словами, невідомі побили його і втекли. Він вистрілив їм услід, але не влучив, бо був без окулярів.

Журналіст також відповів тим, хто, за його словами, оплатив напад, що його не цікавлять їхні умови та погрози і заявив, що йому компенсують вартість продуктів (на відео видно розкидані по асфальту покупки).

На відео також видно, як на місце події приїжджає поліція.

Як сказали кореспондентові Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіціі в Харківській області, про інцидент відомо: "Інформація перевіряється і уточнюється". Поліцейські встановлюють двох чоловіків, які скоїли напад на журналіста в Шевченківському районі міста та відібрали 40 тис. грн.

"20 квітня о 22:40 до Шевченківського відділу поліції зі служби "102" надійшло повідомлення про те, що по вулиці Шатилівській на 35-річного чоловіка поблизу будинку проживання напали двоє невідомих. Зловмисники заволоділи барсеткою потерпілого з грошовими коштами у розмірі 40 тисяч гривень та кредитними картками", - зазначили у відділі.

За адресою виїжджали керівництво, слідчо-оперативна група відділу поліції та патрульні поліцейські. Правоохоронці обстежили прилеглу територію та вилучили записи з камер відеоспостережень.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років.

Досудове розслідування триває.

У той же час, у мережі з'явилася інформація, що в грудні 2018 року журналіст інформаційного агентства "Інформбюро" Олексій Кусов звертався до поліції із заявою про напад і пограбування: двоє невідомих побили його і забрали 9 тис. доларів.

Тоді ж відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Слідчі дії продовжуються.