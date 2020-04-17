В Одесі охоронець монастиря УПЦ МП напав на журналістку, поліція перевіряє

Охоронець Свято-Іллінського чоловічого монастиря Одеської єпархії УПЦ МП у п'ятницю напав на фотокореспондентку видання "Українська служба інформації" (УСІ) Владиславу Швець, яка знімала репортаж про підготовку до Великодня, і вибив фотоапарат із рук журналістки.

Про напад поруч із храмом на вулиці Пушкінській, 79, йдеться в повідомленні на сайті видання.

"Журналістки Анна Покровська і Владислава Швець знімали репортаж про підготовку до Великодня і зайшли на задній двір монастирського храму, де проходила служба. Охоронець намагався їм перешкодити, а після того, як журналістки закінчили зйомку і пішли з території, підійшов до Владислави, штовхнув її і вибив камеру", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місце інциденту прибули співробітники поліції, слідчий, а потім і представники єпархії і народні депутати Артем Дмитрук та Олексій Леонов.

"Слідчий прийняв на місці заяву наших колег про перешкоджання журналістській діяльності. Як повідомляють наші колеги з місця подій, представник керівництва монастиря приніс вибачення відразу після інциденту. Але юрист єпархії поводилася агресивно і стверджувала, що територія монастиря була закрита, що не відповідає дійсності. Там проводили службу, і кореспонденти УСІ зафіксували це на відео", - зазначає видання.

Одеські правоохоронці здійснюють перевірку за заявою журналістки щодо інциденту, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Одеській області.

"До Приморського відділу поліції звернулась представниця одного з мас-медіа, яка повідомила, що після відеозйомки богослужіння охоронець культової споруди (Свято-Іллінського чоловічого монастиря Одеської єпархії УПЦ МП - ред.) намагався перешкоджати проведенню журналістських заходів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомості за заявою громадянки поліцейські зареєстрували у встановленому законом порядку, триває перевірка.

Як повідомляв Укрінформ, Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що на Великдень служби в храмах відбудуться незважаючи на карантин.

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Раніше Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, щоб не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

Православна церква України не проводитиме традиційне освячення великодніх страв у храмах і на прихрамової територіях, а відвідування кладовищ у поминальні дні перенесла на 6 червня.

Фото: УСИ