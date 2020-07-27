У мерії Одеси пояснили, чому не вдається підняти танкер Delfi

Зусилля компанії-підрядника Smart Marine Concept, найнятої власником танкера Delfi для зняття судна з мілини біля узбережжя Одеси, не можуть увінчатися успіхом через те, що вага танкера багатократно більша порівняно з вантажопідйомністю застосованих понтонів.

Про це 27 липня заявив на позачерговому засіданні міськвиконкому директор профільного департаменту Одеської міськради Віктор Кузнєцов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Попередні спроби підняття танкера Delfi не увінчались успіхом через те, що вантажопідйомність понтонів, застосованих підрядником у багато разів нижча ваги судна. І поки немає ніяких змін: понтони завели на 90 тонн, а вага танкера - 1600 тонн. У разі заміни компанії-підрядника, згідно з оголошеним тендером з підняття судна, вона прийде зі своїм обладнанням і по-новому організує роботи", - зазначив Кузнєцов.

За його словами, декілька витоків нафтопродуктів з пошкодженого корпусу судна сталися, за оцінкою фахівців водолазно-рятувального підрозділу департаменту, через неправильно поставлені бонові загородження довкола танкера.

"Потрібно було встановити довкола судна морські бони, а по факту поставили річні. Лише 26 липня їх було замінено більш високими, морськими бонами", - уточнив директор департаменту.

Кузнєцов додав, що й сьогодні фахівці компанії-підрядника продовжують підготовчі роботи для здійснення четвертої спроби підняти з мілини танкер Delfi.

Варто зазначити, що термін виконання робіт з підняття судна з мілини, згідно з дозволом капітана Одеського порту, завершився.

Читайте також: Проблему з танкером Delfi визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня

Про це сьогодні нагадав в.о. директора ДП «Адміністрація морських портів України» Олександр Голодницький.

За його словами, після одержання висновку експертної комісії ДСНС України щодо підтвердження рішення комісії з ТЕБ І НС Одеської ОДА про визнання ситуації довкола танкера Delfi надзвичайною ситуацією місцевого рівня, АМПУ здійснить процедуру вибору компанії-підрядника й укладе відповідний договір щодо зняття аварійного танкера Delfi з мілини.

У свою чергу, голова Одеської ОДА Максим Куций акцентував, що «судновласник до останнього не відмовлявся від права на свою власність, затягуючи процес. Тепер ліквідацією займеться держава, з технічною реалізацією від АМПУ. А судновласник, у обов’язковому порядку, відшкодує вартість робіт та завдані збитки».

Як повідомлялося, в ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Із танкера стався витік нафтопродуктів.

Власник судна мав до 31 березня 2020 року вжити заходів для підйому затонулого танкера, однак так і не зробив цього.

У суботу, 26 липня, друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept підняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав напруги і лопнув сталевий канат, з допомогою якого один із буксирів намагався зрушити судно.

Своєю чергою керівник Одеської ОДА звернувся до Кабінету міністрів з проханням визнати ситуацію навколо танкера Delfi надзвичайною і запропонував уряду надати повноваження АМПУ примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою.