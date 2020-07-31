Танкер Delfi треба підняти до середини вересня, поки не зіпсувалася погода - АМПУ

Державне підприємство "АМПУ" розпочинає переговорну процедуру закупівлі послуг з підняття танкера Delfi з мілини й віддалення його з узбережжя Одеси.

Про це повідомляє пресслужба ДП «АМПУ» .

"27 липня рішенням Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій ДСНС України ситуацію, що виникла внаслідок аварії з затонулим танкером – бункерувальником Delfi, класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня (протокол засідання від 27.07.2020 № 117-20)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з урахуванням цього рішення і суттєвого обмеження термінів із підняття та віддалення затонулого танкера через початок складних метеоумов, які практично унеможливлять здійснення такої операції вже з середини вересня.., та за результатами технічної наради із практиками та експертами в сфері суднопідйому, АМПУ вжито нагальних заходів.

У ДП "АМПУ" акцентували, що ставлять перед собою мету здійснити закупівлю послуг із підйому та віддалення танкеру у найкоротші терміни (що забезпечується, зокрема, шляхом проведення «переговорної процедури»). При цьому, створити та забезпечити максимально прозорі та зрозумілі умови проведення закупівлі та залучення широкого кола підприємств, які дійсно зможуть швидко, ефективно, із мінімальним впливом на довкілля виконати ці роботи.

З урахуванням зазначеного, кваліфікаційні вимоги до учасників процедури передбачають: наявність документально підтвердженого досвіду учасника з виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), тобто виконання успішних операцій із суднопідйому суден подібного типу; наявність в учасника процедури закупівлі власного або орендованого обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для надання послуги; наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Важливою умовою є надання учасником процедури Плану виконання робіт (ПВР), розробленого саме для цих обставин. Усі вихідні дані щодо розташування судна, його ТТХ будуть надані усім потенційним учасникам закупівлі на їх вимогу відповідальними особами Адміністрації Одеського морського порту.

Фото: Facebook Максима Куцого