Власник танкера Delfi перешкоджає евакуації судна - Криклій

Судновласник затонулого в Одесі танкера Delfi перешкоджає евакуації судна.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Фейсбуці в суботу, зазначивши, що з діяльністю цього судновласника час уже ознайомитись правоохоронцям і з'ясувати мету його дій, повідомляє Укрінформ.

"Злий задум чи просто божевілля. Але судновласник Делфі подав у Господарський суд м.Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити вчиняти будь-які дії стосовно судна. Дійсно, навіщо його ліквідовувати з пляжу, нікому ж "не заважає". Добре, що суд відмовив їм у задоволенні їх клопотання про забезпечувальні заходи і ми продовжуємо роботи з евакуації", - зазначив Криклій.

При цьому він висловив обурення, що судновласник, який створив проблему з танкером і не вирішив її, тепер продовжує заважати і створювати нові проблеми. "Гадаю, що вже таки час правоохоронцям детальніше ознайомитися з діяльністю судновласника Делфі - Mister Drake PC на території України і яку мету вони переслідують своїми діями", - написав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали. З танкера стався витік нафтопродуктів.

Власник судна мав до 31 березня 2020 року вжити заходів для підйому затонулого танкера, однак, так і не зробив цього.

25 липня друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept підняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав і лопнув сталевий канат, з допомогою якого один із буксирів намагався зрушити судно. Керівник Одеської ОДА Максим Куций просив уряд надати повноваження АМПУ примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою. 26 липня проблему із затонулим танкером Delfi визначено надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

ДП "АМПУ" 10 серпня підписало договір з компаніями ТОВ "Краншип" та ТОВ "Бруклін-Київ" на проведення операції з підняття танкера Delfi.

Суднопідйом виконає ТОВ "Краншип", а ТОВ "Бруклін-Київ" профінансує роботи.