Криклій каже, що АМПУ не платитиме за підйом танкера Delfi

Танкер Delfi, який сів на мілину біля одного з Одеських пляжів, знімуть протягом двох тижнів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Харкові.

За словами міністра, протягом двох тижнів буде здійснено викренювання танкера і вже після цього судно можна буде зняти з мілини.

Криклій зазначив, що ДП "Адміністрація морських портів України" не витрачатиме кошти на цю операцію. "6 серпня було проведено тендер, до якого долучилися шість компаній з різними пропозиціями і різною вартістю. Але водночас надійшла пропозиція від компанії "Краншип" і одеського стивідора "Бруклін-Київ" профінансувати всі ці речі. Тому ми вийшли з державних закупівель, оскільки маємо можливість зекономити кошти для Адміністрації морських портів і нічого не витрачати", - розповів міністр.

Як повідомляв Укрінформ, ДП "АМПУ" 10 серпня підписало договір з компаніями ТОВ "Краншип" та ТОВ "Бруклін-Київ" на проведення операції з підняття танкера Delfi.

Суднопідйом виконає ТОВ "Краншип", а ТОВ "Бруклін-Київ" профінансує роботи.

У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали. З танкера стався витік нафтопродуктів.

Власник судна мав до 31 березня 2020 року вжити заходів для підйому затонулого танкера, однак так і не зробив цього.

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25 липня друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept підняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав і лопнув сталевий канат, з допомогою якого один із буксирів намагався зрушити судно. Керівник Одеської ОДА Максим Куций просив уряд надати повноваження АМПУ примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою. 26 липня проблему із затонулим танкером Delfi визначено надзвичайною ситуацією місцевого рівня.