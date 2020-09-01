Танкер Delfi відбуксирують у порт у період з 3 до 5 вересня - Труханов

Одеський міський голова Геннадій Труханов заявив, що танкер Delfi, який застряг біля пляжу «Дельфін», відбуксирують у порт у період з 3 до 5 вересня.

Про це Труханов повідомив в ході засідання оперативного штабу 31 серпня, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо погодні умови дозволять, 3-5 вересня ми зможемо відбуксирувати танкер з пляжу», - заявив мер Одеси.

Роботи на танкері Delfi / Фото: Ігор Ткаченко, Укрінформ

За його словами, відбуксирувати судно безпосередньо після того, як його поставили на кіль і підремонтували, не вийшло, оскільки погіршилися погодні умови, і в морі спостерігалося сильне хвилювання.

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Як повідомлялося, у ніч проти 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту «Південний». Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підняття танкера з мілини. 26 серпня фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль.

Орієнтовний розмір збитків, заподіяних довкіллю внаслідок витоку нафтопродуктів з борту танкера, фахівці Держекоінспекції оцінили в 15,2 тис. доларів (410 тис. грн).