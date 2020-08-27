В Одесі готуються до герметизації правого борту танкера Delfi

Після обстеження правого борту танкера Delfi фахівці ТОВ «Краншип», які 26 серпня викренили судно на рівний кіль, готуються до робіт з герметизації його правого борту.

Знадобиться сім днів гарної погоди, щоб виконати їх та вивести танкер з допомогою буксира та понтона з пляжної зони Одеси, повідомив 27 серпня на брифінгу в ОДА керівник Одеської філії Адміністрації морських портів України Руслан Сахаутдінов, передає кореспондент Укрінформу.

«Для виконання робіт з підготовки танкера Delfi до транспортування з пляжної зони Одеси ремонтникам знадобиться близько тижня. Сім днів з гарною погодою - без штормів і сильного вітру. Оскільки потрібна додаткова герметизація корпусу танкера. При обстеженні 26 серпня виявилось, що правий борт, на якому він лежав після аварії, нагадує решето - через пробоїну всередину корпусу може зайти човен", - розповів Сахаутдінов.

Він додав, що за останні тижні з танкера прибрали близько 150 тонн піску і глини. Здійснено якісні водолазні обстеження як корпусу судна, так і морського дна. З місця аварії прибрано великі камені, а також вирівняно морське дно.

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Голова Одеської ОДА Максим Куций додав, що судновласнику доведеться компенсувати також збитки, завдані довкіллю внаслідок витоку нафтопродуктів з пошкодженого корпусу танкера: «Позов до суду щодо компенсації заподіяної шкоди ґрунтується на відповідних актах Держекоінспекції, працівники якої здійснювали аналіз відібраних проб морської води в районі пляжу «Дельфін», у якій внаслідок витоків нафтопродуктів з борту судна були зафіксовані значні перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів».

Як повідомлялося, орієнтовний розмір збитків, заподіяних довкіллю внаслідок витоку нафтопродуктів з борту танкера, фахівці Держекоінспекції оцінили в 15,2 тис. доларів (410 тис. грн).

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В ніч проти 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту «Південний». Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підняття танкера з мілини. 26 серпня фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль.