Правий борт танкера Delfi обстежують водолази

Після постановки танкера Delfi на рівний кіль водолази обстежують правий борт судна, яким воно лягло на мілину внаслідок аварії в листопаді 2019 року. Отримавши висновки фахівців, можна буде вирішувати, як прибрати танкер з акваторії пляжу.

Про це 26 липня розповів журналістам керівник Одеської філії Адміністрації морських портів України Руслан Сахаутдінов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні водолази отримали змогу обстежити правий борт судна, яким воно лежало на мілині. Виходячи з висновків фахівців, які стануть відомі вже завтра, буде визначено обсяг необхідних додаткових робіт з герметизації корпусу перед тим, як видалити судно із пляжної зони Одеси", - зазначив Сахаутдінов.

Напівзатонулий танкер Delfi поставили на кіль / Фото: Игорь Ткаченко

За його словами, перед цим екіпажів буксирів Diamond N і Topaz N та плавкрана Атлас-4 узгодженими діями вирівнювали судно та забезпечували його плавучість згідно з планом, затвердженим капітаном Одеського порту.

Як повідомляв Укрінформ, ДП АМПУ 10 серпня підписало договір з компаніями ТОВ "Краншип" і ТОВ "Бруклін-Київ" про здійснення операції з підняття танкера Delfi, який у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря в акваторії порту "Південний".

З того часу судно, що зазнало аварії, знаходиться на хвилерізі одеського пляжу "Дельфін". Терміни його підняття з мілини судновласник постійно переносив, були витоки нафтопродуктів з пошкодженого корпусу.

26 липня проблема з затонулим танкером Delfi була визначена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.