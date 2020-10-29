Ураган «Зета» вдарив по південному узбережжю США

Ураган «Зета» перетнув Мексиканську затоку та обрушився на південні американські штати.

За даними Національного центру ураганів США, епіцентр стихії наблизився до південної частини штату Луїзіана, передає Укрінформ.

Швидкість вітру сягає 110 миль за годину (майже 180 км/год), що дорівнює потужності урагану між 2-ю і 3-ю категоріями. Така стихія здатна ламати дерева та руйнувати невеликі панельні будинки.

"Зета" також несе із собою потужні зливи, які загрожують південним штатам США повенями.

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"Око" урагану просувається на північний схід зі швидкістю 24 милі за годину (38 км/год).

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами синоптиків, "Зета" впродовж середи-четверга пройдеться вздовж східних штатів атлантичного узбережжя США.