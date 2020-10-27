На США з Мексиканської затоки насувається потужний ураган Зета

Тропічний шторм "Зета" в Мексиканській затоці, який упродовж наступної доби, за прогнозами, має набути потужності урагану, загрожує руйнівними наслідками кільком американським штатам на півдні країни.

Про це офіційно повідомив у вівторок Національний центр ураганів США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ураганні умови очікуються (на американському узбережжі – ред.) в другій половині середи в окремих районах між Морган-Сіті (штат Луїзіана), а також кордоном між штатами Міссісіпі й Алабама", - зауважили в Центрі.

При цьому передбачаються потужні опади, повені, які потенційно "загрожуватимуть життю" місцевих мешканців, а також поривчастий вітер. Очікується, що стихія пошириться вглиб країни й до четверга охопить більшу частину американських штатів на атлантичному узбережжі країни.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок тропічний шторм Зета перебуває в районі мексиканського півострова Юкатан, Кайманових островів та західної частини Куби.