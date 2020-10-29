Ураган «Зета» приніс у США руйнування і першу смерть
Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал ABC News.
"За останніми даними, відомо про один летальний випадок", - йдеться у повідомленні з посиланням на медиків.
Зазначається, що у Новому Орлеані внаслідок стихії загинув 55-річний чоловік. За попередньою інформацією, його уразило струмом після того, як вітер повалив електроопору.
Водночас із різних районів надходить інформація про руйнування та затоплення.
#Zeta damage in Marrero pic.twitter.com/JXKRf7UfoM— Jennifer Crockett (@CrockettWDSU) October 28, 2020
Національний центр ураганів указує, що швидкість вітру зменшилася зі 180 до 130 км/год. Проте стихія швидко просувається через Луїзіану вглиб штатів Міссісіпі та Алабама "з небезпечним штормовим валом, потужними поривчастими вітрами та зливами". Синоптики попереджають про можливі торнадо в Алабамі, а також Флориді.
Як повідомляв Укрінформ, ураган "Зета" впродовж наступних двох днів загрожує відразу кільком штатам атлантичного узбережжя США.
Фото: twitter.com/JeffParishGov