Ураган «Зета» приніс у США руйнування і першу смерть

Ураган «Зета» приніс у США руйнування і першу смерть

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Укрінформ
Через кілька годин після того, як на південне узбережжя американського штату Луїзіана обрушився ураган «Зета», стало відомо про першу жертву стихії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал ABC News.

"За останніми даними, відомо про один летальний випадок", - йдеться у повідомленні з посиланням на медиків.

Зазначається, що у Новому Орлеані внаслідок стихії загинув 55-річний чоловік. За попередньою інформацією, його уразило струмом після того, як вітер повалив електроопору.

Водночас із різних районів надходить інформація про руйнування та затоплення.

Національний центр ураганів указує, що швидкість вітру зменшилася зі 180 до 130 км/год. Проте стихія швидко просувається через Луїзіану вглиб штатів Міссісіпі та Алабама "з небезпечним штормовим валом, потужними поривчастими вітрами та зливами". Синоптики попереджають про можливі торнадо в Алабамі, а також Флориді.

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Як повідомляв Укрінформ, ураган "Зета" впродовж наступних двох днів загрожує відразу кільком штатам атлантичного узбережжя США.

Фото: twitter.com/JeffParishGov

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