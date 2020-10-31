До Філіппін наближається потужний тайфун, сотні тисяч людей евакуюють

Більш як 200 000 людей на Філіппінах отримали наказ залишити свої будинки через загрозу потужного тайфуну «Гоні», що наближається до острівної держави.

Як передає Укрінформ, повідомляє AFP.

Очікується, що тайфун Гоні обрушиться на південно-східну частину головного філіппінського острова Лусон рано вранці в неділю.

Школи, порожні від початку пандемії коронавірусу, будуть використовуватися як сховища, а також державних центрів евакуації та спортзалів.

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Новий тайфун насувається на Філіппіни лише через тиждень після того, як тайфун «Молаве» дістався того ж регіону, вбивши 22 особи та затопивши низинні села і сільгоспугіддя, а потім перекинувся через Південно-Китайське море до В'єтнаму.