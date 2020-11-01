Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 58 осіб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Anadolu.
Допомогти постраждалим унаслідок трагедії пообіцяв президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
"Ми твердо вирішили зцілити рани наших братів та сестер в Ізмірі, які постраждали внаслідок землетрусу, до початку холодного та дощового сезону", - сказав Ердоган.
Раніше президент Туреччини заявив, що нові будинки будуть побудовані для тих, хто їх втратив.
Наразі з-під уламків врятовано 104 людини, пошуково-рятувальні роботи все ще тривають.
За словами міністра охорони здоров'я Туреччини Фареттіна Коча, близько 702 постраждалих вже виписані з лікарень, тоді як вісім людей залишаються у відділеннях інтенсивної терапії.
Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 км, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях.