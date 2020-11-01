Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 58 осіб

Кількість жертв землетрусу у місті Ізмір у Туреччині зросла до 58 людей, ушкодження отримали 920 осіб, з них 8 - досі залишаються у лікарнях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Anadolu.

Допомогти постраждалим унаслідок трагедії пообіцяв президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

"Ми твердо вирішили зцілити рани наших братів та сестер в Ізмірі, які постраждали внаслідок землетрусу, до початку холодного та дощового сезону", - сказав Ердоган.

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Раніше президент Туреччини заявив, що нові будинки будуть побудовані для тих, хто їх втратив.

Наразі з-під уламків врятовано 104 людини, пошуково-рятувальні роботи все ще тривають.

За словами міністра охорони здоров'я Туреччини Фареттіна Коча, близько 702 постраждалих вже виписані з лікарень, тоді як вісім людей залишаються у відділеннях інтенсивної терапії.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 км, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях.