У Росії новий «COVID-рекорд» - понад 18 тисяч випадків за добу

За минулу добу в РФ зафіксовано 18 381 новий випадок зараження на коронавірус, це найбільша кількість з початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

У цілому максимум добового інфікування фіксувався у РФ протягом жовтня більш як десять разів, до того - 11 травня.

Таким чином, зараз загальна кількість інфікованих у Росії становила 1 624 648.

Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві - 5261, у Санкт-Петербурзі - 896, у Московській області - 545, у Нижньогородській - 394, в Архангельській - 365, Ростовській - 314.

У суботу в РФ від COVID-19 померло 243 пацієнти, всього з початку епідемії кількість летальних випадків становила 28 126. Одужали в країні 1 218 619 осіб, за добу - 10 179 пацієнтів.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 46 432 794 випадки коронавірусу, зокрема 1 200 927 летальних, одужало 33 522 386 осіб.