Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 44
Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).
«Жертвами землетрусу стали 44 людини. Після землетрусу, станом на 07.00, відбулося 812 підземних поштовхів, 40 з яких - понад 4 бали», - повідомляє AFAD.
667 осіб із 896 постраждалих виписані з лікарень, 229 - продовжують лікування.
За даними сейсмологів, сила землетрусу в Ізмірі дорівнювала силі вибуху 40 атомних бомб.
«Цей землетрус за силою можна прирівняти до вибуху 40 атомних бомб. Це один із 17 землетрусів такого масштабу в регіоні протягом 2500 років», - оцінив ситуацію сейсмолог, професор Овгюн Ахмет Ерджан.
За його прогнозами, вплив є значним, а вторинні поштовхи, які триватимуть від 15 до 30 днів, можуть досягати 5,9 бала.
Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 км, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях.
Фото: ntv.com.tr